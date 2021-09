Ultim'ora - Inter-Real: attenzione alla mossa Dumfries

Buone notizie per l'Inter che stasera, mercoledì 15 settembre, potrebbe schierare Alessandro Bastoni al centro della difesa contro il Real Madrid: gara d'esordio del girone di Champions League.

Il calciatore, dopo i problemi fisici (ne parliamo qui), ha recuperato e sarà quindi presente al fianco degli altri due 'cavalieri' Skriniar e De Vrij. Secondo quanto riportato, nel pomeriggio, dal giornalista Marco Barzaghi di Sportmediaset sarebbero in salita anche le quotazioni di Denzel Dumfires: l'esterno olandese potrebbe essere quindi la sorpresa di Inzaghi a centrocampo. Chi potrebbe lasciargli il posto? Più facile ipotizzare Darmian, siccome l'altra corsia dovrebbe quasi sicuramente essere occupata da Perisic che, almeno al momento, appare in vantaggio su Dimarco per una maglia da titolare. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia Lautaro Martinez-Edin Dzeko.

Dalla panchina partirà invece l'altro argentino Joaquin Correa. Stessa sorte per Arturo Vidal che potrebbe poi dare luogo a una staffetta con Hakan Calhanoglu. Il centrocampo sarà poi composto da Brozovic e Barella.