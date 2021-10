Ultim’ora - Inter: problema muscolare per Lautaro Martinez

Arrivano brutte notizie per l'Inter dall’Argentina sulle condizioni di Lautaro Martinez.

Secondo quanto riportato dall'emittente Radio la Red, il numero dieci nerazzurro avrebbe rimediato un infortunio muscolare in ritiro con la Selecion e salterà precauzionalmente il prossimo match con la propria nazionale contro il Paraguay di questa notte valido per la qualificazione ai prossimi mondiali che si terranno in Qatar nel 2022. Il suo posto in campo al fianco di Lionel Messi dovrebbe essere preso dall'altro nerazzurro Joaquin Correa.

Da quanto filtra dai media argentini si tratterebbe di un semplice affaticamento muscolare e il Toro resterà a riposo almeno 24/48 ore per evitare che si evolva in un problema più grave. Le sue condizioni verranno valutate nuovamente dallo staff medico della nazionale argentina nei prossimi giorni e non è da escludere un suo rientro anticipato a Milano. La speranza dell’Inter è quella di riaverlo regolarmente a disposizione per il prossimo impegno di campionato contro la Lazio in programma sabato 16 ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Si attendono ulteriore novità sulla situazione.