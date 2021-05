Ultim'ora - Inter-Oaktree: emergono nuovi importanti particolari!

Inter-Okartree: emergono nuovi importanti particolari sull'accordo fra la famiglia Zhang e il fondo americano. Dopo l'indiscrezione rilanciata da Bloomberg, che ha anticipato i media italiani sulla notizia della settimana, ora Calcio e Finanza approfondisce la questione 'decisiva' per il futuro prossimo della società nerazzurra.

Nell'articolo pubblicato nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 19 maggio) il sito rivela che "Oaktree, creata nel 1995, ha sulle spalle un altro fondo americano". Di chi si tratta? Brookfield Asset Management. Si tratta di uno dei "principali gestori patrimoniali alternativi a livello mondiale con oltre 600 miliardi di dollari di asset in gestione in immobili, infrastrutture, energie rinnovabili, private equaty e credito". Calcio e Finanza aggiunge poi che "tra i maggiori azionisti di Brookfield ci sono anche investitori istituzionali come la Royal Bank of Canada".

Come anticipato dall'indiscrezione di Bloomberg, Okartree sarebbe pronto a un investimento nell'Inter di circa 270 milioni di euro che consentirebbe al fondo di liquidare il socio di minoranza Lion Rock, attualmente in possesso del 31% delle quote della società nerozzura. Parte dell’investimento, invece, sarebbe un prestito di tre anni a Suning: se la famiglia Zhang non fosse in grado di restituire la somma alla scadenza, il fondo Usa acquisirebbe – sempre secondo la notizia rilanciata da Bloomberg – la maggioranza del club.

Oaktree al momento avrebbe quindi superato Bain Capital, un altro fondo americano. "Non è attesa un’accelerazione nelle prossime ore, ma - informa Il Fatto Quotidiano - la trattativa sembra essere arrivata a un punto di svolta". In cima alla lista dei nodi da sciogliere ci sono gli stipendi dei calciatori, da mettere in regola entro il 30 giugno, come concordato tra Serie A e Figc. Poi scatteranno i controlli degli organi federali.