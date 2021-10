Ultim'ora - Inter news: 'Vogliamo Conte'. La clamorosa voce dall'Inghilterra

Inter news: "Vogliamo Conte". È la clamorosa voce che arriva dall'Inghilterra.

Secondo quanto riportato da FootballiItalia.net, i tifosi del Manchester United avrebbero chiesto il licenziamento di Ole Gunner Solskjaer dopo la pesantissima sconfitta subita in casa contro il Liverpool di Jurgen Klopp: 5-0 per i Reds è stato infatti il risultato finale. Una partita davvero da dimenticare per Cristiano Ronaldo e compagni. Al portoghese è stata annullata una rete per fuorigioco millimetrico e, successivamente, Paul Pogba è stato espulso. Lo United attualmente è in settima posizione: quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Si trova a otto punti dal Chelsea capolista e a sette dal Liverpool secondo in classifica. Non solo. Il Manchester United subisce troppi gol: prima dei cinque rimediati questa sera, domenica, ne aveva già incassati 15. E l'attacco, visti i nomi, non gira come dovrebbe: solo 16 reti fatte a fronte per esempio delle 23 del Chelsea capolista o delle 27 del Liverpool.

Antonio Conte, che era stato anche cercato dal Newcastle del miliardario fondo Pif, prima che arrivasse Paulo Fonseca, potrebbe accettare una panchina, ne parliamo qui. D'altronde, non va dimenticato, il Manchester United è una squadra che è ancora in piena corsa in Champions League dove ha diverse possibilità di passare il girone. Attenzione però... Non ci sarebbe solo Conte in corsa per la panchina del Manchester United. C'è infatti chi spinge per Zinedina Zidane, l'allenatore che con il Real Madrid ha vinto tutto.

Attualmente, Conte è impegnato come commentatore negli studi di Sky Sport Italia ma potrebbe subito ritornare ad allenare a pochi mesi dall'addio all'Inter. Insomma: come sempre quando si parla di 'calciomercato', non resta che attendere.