Ultim'ora - Inter news, ufficiale Conte al Tottenham: le prime parole

Inter news: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Tottenham. Ne parliamo anche in questo articolo.

Come riportato dall'Ansa, il tecnico leccese ha accettato un contratto fino al 2023 con opzione di rinnovo fino all'anno successivo. Prende il posto di Nuno Espirito Santo, esonerato nella mattinata di ieri primo novembre.

L'ex allenatore nerazzurro ha dichiarato di essere molto felice di ritornare ad allenare un club con un progetto ambizioni e che, subito dopo l'addio alla società milanese, ha preferito prendersi del tempo prima di decidere.

L'approdo di Conte al Tottenham non è una buona notizia per i proprietari dell'Inter perché, se il tecnico avesse accettato una squadra italiana, avrebbero risparmiato i circa 6,5 milioni di euro prevista dalla buonuscita dopo l'addio avvenuto nella scorsa estate. Ne parliamo dettagliatamente in questo articolo. Nele ultime settimane, anche il Manchester United avrebbe pensato all'ex Juventus per affidargli la guida tecnica. La pesante sconfitta maturata contro il Liverpool per 5-0 avrebbe avvicinato molto le parti ma, alla fine, i dirigenti dei Red Devils hanno deciso di dare tempo a Ole Gunnar Solskjaer, che ha instaurato ottimi rapporti con parte dello spogliatoio. Cristiano Ronaldo, invece, avrebbe fatto da tempo il nome di Zinedine Zidane, con il quale ha vinto molti titoli durante l'avventura al Real Madrid.