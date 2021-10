Ultim'ora - Inter news: Sanchez bocciato, Inzaghi sorprende tutti

Inter news: Inzaghi manda in panchina Lautaro Marinez, 'boccia' Alexis Sanchez e sceglie Joaquin Correa per affiancare Edin Dzeko.

Contro l'Udinese, qui il link per seguire la gara in programma a San Siro, oggi 31 ottobre alle 12.30, Correa, riporta Sky Sport, sosterrà il cigno di Sarajevo. L'argentino, che farà rifiatare Lautaro Martinez in vista della gara di Champions League contro lo Sheriff, ha dunque la possibilità di riscattarsi dopo le ultime prestazioni condizionate da problemi muscolari. L'ex Sampdoria, ne parliamo qui, non è tornato al meglio dopo gli impegni con l'Argentina. Panchina dunque anche per Alexis Sanchez nonostante l'ottima prova svolta contro l'Empoli al Castellani. Il cileno è stato autore dell'assist che ha poi permesso a Danilo D'Ambrosio di segnare di testa il gol dell'uno a zero.

Scalpita anche Arturo Vidal per la gara di oggi: com'è facilmente intuibile dall'indizio social emerso nelle ultime ore (qui il nostro approfondimento). Il cileno ha smaltito la febbre che lo ha costretto al forfait nella gara pareggiata contro la Juventus. L'ex Barcellona non è stato schierato per precauzione neanche contro i toscani. Potrebbe, però, essere inserito a centrocampo per permettere a Nicolò Barella di rifiatare in vista delle sfide contro Sheriff e Milan (qui il nostro approfondimento). Le sorprese, però, non sono finite. Andrea Ranocchia dovrebbe giocare nel 3-5-2 al posto di Stefan De Vrij ed essere accompagnato da Milan Skriniar ed Alessandro Bastoni.

La mattinata di oggi, domenica 31 ottobre, si è aperta però con le parole dell'ex presidente dell'Inter, Eric Thoir. Ha parlato, in un'intervista, di Suning e non solo. Come potete leggere in questo articolo sono stati infatti molti i temi trattati.