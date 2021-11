Ultim'ora - Inter news, rientra un titolare: solo un dubbio in vista del Milan

Inter news: Simone Inzaghi ritrova Matteo Darmian ed Ivan Perisic per il Milan. Qui il link per seguire la gara.

Dopo la vittoria per 3-1 contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League, i nerazzurri preparano la sfida di domenica contro la formazione di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sulla fascia sinistra dovrebbe rientrare il calciatore croato (qui parliamo del suo futuro), sostituito da Federico Dimarco in Moldavia, mentre sulla destra dovrebbe esserci la conferma per l'ex Parma. L'unico ballottaggio riguarda la parte centrale del campo dove si giocano una maglia Arturo Vidal ed Hakan Calhanoglu per accompagnare Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Il turco, grande ex, dovrebbe essere in vantaggio rispetto al collega cileno che si è però espresso alla grande in Champions League.

Trio difensivo collaudatissimo con Milan Skriniar, Stefan De Vrij ed Alessandro Bastoni. In attacco dovrebbe comparire la coppia titolare composta da Edin Dzeko e Lautaro Martinez anche se quest'ultimo, in evidente affanno, potrebbe essere superato da Alexis Sanchez. Il cileno, in straordinaria forma, ha trovato anche il gol, quello del 3-0, nella sfida di ieri 3 novembre. Prima del derby dovrebbe essere anche ufficializzato il prolungamento del contratto, che prevede anche un adeguamento del salario, di Nicolò Barella. Qui vi spieghiamo i dettagli delle trattative che riguardano anche Dimarco e Brozovic.