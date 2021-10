Ultim'ora - Inter news: l'incredibile mossa a sorpresa di Allegri

Inter news: mossa a sorpresa di Massimiliano Allegri.

Il tecnico bianconero sembra infatti intenzionato ad escludere Federico Chiesa dai titolare, mentre nell'Inter Hakan Calhanoglu potrebbe giocare dal primo minuto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i padroni di casa dovrebbero presentarsi nel match, in programma stasera, contro la Juventus con il solito 3-5-2. La difesa sarà quella composta dai titolarissimi, ne parliamo qui, con De Vrij, Skriiar, e Bastoni. Hakan Calhanoglu, a sorpresa, vince il ballottaggio con Vidal e sarà al fianco di Marcelo Brozovic e Barella nei tre che comporranno la linea mediana del campo. Sulle corsie esterne giocheranno Matteo Darmian ed Ivan Perisic. Confermatissimi Edin Dzeko e Lautaro Martinez in attacco. Insomma: Inzaghi dà fiducia, in una delle gare più importanti dell'anno, a Calhanoglu: l'uomo chiamato, in estate, per sostituire Christian Eriksen.

I bianconeri di Allegri si posizioneranno a specchio in campo e saranno pronti a giocare di ripartenza. Danilo, Bonucci e Chiellini difenderanno la porta di Szczesny mentre Alex Sandro e Cuadrado agiranno sulle corsie esterne. Bernardeschi vince il ballottagio con Bentancur e affinacherà Locatelli e Mckennie. Sorpresa, appunto, in attacco dove Alvaro Morata sarà sostenuto da Dejan Kulusevski. Il motivo? Lo svedese andrà a uomo su Marcelo Brozovic, mentre Chiesa, stanco nelle ultime gare, ritenuto un attaccante entrerà a partita in corso data l'assenza di Moise Kean. Disponibile anche Paulo Dybala. In questo articolo troverete come seguire il match.