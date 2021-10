Ultim'ora, Inter news: Inzaghi ribalta tutto. Fuori 3 titolari

Inter news: non dovrebbe esserci Edin Dzeko nei titolari contro l'Empoli. Qui leggerete come seguire il match.

Secondo quanto riportato da di Sky Sport, Simone Inzaghi dovrebbe optare per un fitto turnover. In difesa Danilo D'Ambrosio dovrebbe agire come terzo difensore di destra, al posto di Skriniar, per completare il reparto con Bastoni e De Vrij. Sulle fasce ancora spazio per Darmian mentre Federico Dimarco farà rifiatare Ivan Perisic. Sorpresa a centrocampo perché Gagliardini vince il ballottaggio con Vecino e e Vidal per piazzarsi accanto a Barella e Brozovic. Calhangolu dunque partirà dalla panchina dopo essere stato titolare nella scorsa giornata. Rotazioni anche in attacco perché sarà Alexis Sanchez a sostenere Lautaro Martinez. Recuperati, invece, Joaquin Correa e Vidal. Il primo ha superato il problema muscolare mentre il cileno ha smaltito la febbre che lo ha reso indisponibile per la gara contro la Juventus giocata domenica 24 ottobre. In questo articolo potrete leggere altri dettagli. Ennesima bocciatura, invece, per Denzel Dumfries che non sta vivendo un buon periodo soprattutto dopo il rigore procurato, per il contatto con Alex Sandro, nella gara pareggiata contro i torinesi. Il calciatore olanese potrebbe essere già stato bocciato perchè i dirigenti nerazzurri sarebbero già alla ricerca di un altro terzino destro.

La probabile formazione: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Sanchez, Lautaro.