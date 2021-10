Ultim’ora, Inter news: Inzaghi cambia idea. La mossa a sorpresa

Inter news: Simone Inzaghi cambia idea e sorprende tutti. Qui il link per seguire il match.

Come anticipato, pochi minuti fa, dal giornalista di Sky, Matteo Barzaghi, il tecnico piacentino sorprende tutti nella sfida delle 12.30 contro l'Udinese. A centrocampo ci sarà infatti Nicolò Barella che sembrava invece destinato alla panchina. Il centrocampista della nazionale comporrà dunque la linea mediana insieme a Brozovic e Calhanoglu. Vidal, che tutti davano come titolare fino a poche ore fa, va invece in panchina. Niente turnover a centrocampo per l'Inter che, mercoledì 3 novembre, sarà chiamata alla vittoria in Moldavia contro lo Sheriff. Non solo. Domenica, poi, è in programma anche il derby contro il Milan: decisivo scontro in campionato. Insomma: Inzaghi propone la il centrocampo titolare. Sugli esterni agiranno Ivan Perisic a sinistra e Denzel Dumfries a destra. In avanti confermate le indiscrezioni della vigilia: la coppia d'attacco sarà formata da Edin Dzeko e Jaoquin Correa.

Ecco le formazioni ufficiali dell'incontro:

Inter: Handanovic; Skriniar, Ranocchia Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa Dzeko

A disposizione: 97 Radu, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 7 Sanchez, 8 Vecino, 10 Lautaro,11 Kolarov, 12 Sensi, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian

Udinese: 1 Silvestri; 50 Becão, 17 Nuytinck, 3 Samir; 19 Stryger Larsen, 37 Pereyra, 8 Jajalo, 6 Makengo,16 Molina; 7 Success, 9 Beto

A disposizione: 20 Padelli, 65 Carnelos, 2 Perez, 4 Zeegelaar, 5 Arslan, 10 Deulofeu, 11 Walace, 13 Udogie, 24 Samardzic, 45 Forestieri, 87 De Maio, 93 Soppy