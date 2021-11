Ultim'ora - Inter news, fuori due titolari contro lo Sheriff

Inter news: Inzaghi sceglie Federico Dimarco ed Arturo Vidal contro lo Sheriff. Qui il link per seguire il match.

Come riportato da Sky Sport, infatti, il calciatore ex Verona dovrebbe prendere il posto di Alessandro Bastoni ed affiancare i difesa Milan Skriniar e Stefan De Vrij. Leggera rotazione anche a centrocampo perché Arturo Vidal, ne parliamo anche qui, giocherà al posto di Hakan Calhanoglu, mentre restano inamovibili Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Sulla fascia destra ritorna Matteo Darmian al posto di Denzel Dumfries. Sul lato opposto confermatissimo Ivan Perisic, protagonista inatteso di questo inizio di stagione.

In attacco ritorna la coppia titolare composta da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. L'argentino è molto motivato perché deve ancora trovare il primo gol stagione in Champions League. Il collega bosniaco si è sbloccato proprio nella gara contro i moldavi a San Siro, vinta dai nerazzurri per 3-1 anche grazie alle reti di Vidal e Stefan De Vrij. Scalpitano, invece, in panchina gli altri due attaccanti Joaquin Correa ed Alexis Sanchez. L'argentino spera di trovare spazio dopo l'ottima prova contro l'Udinese in cui ha siglato la doppietta che ha garantito i tre punti alla squadra allenata da Simone Inzaghi.

La probabile formazione:

Inter: (3-5-2) Handanovic, Skriniar, De Vrij, Dimarco, Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Lautaro Dzeko