Ultim'ora - Inter news, da Appiano la bella notizia che Inzaghi aspettava

Inter news: Arturo Vidal si è allenato in gruppo e sarà disponibile per l'Empoli.

Secondo quanto riportato dall'inviato di Sky Sport, Andrea Paventi, il centrocampista cileno ha recuperato dall'attacco influenza che non gli ha permesso di essere disponibile per la gara disputatasi, domenica 24 ottobre, contro la Juventus. Non è ancora certo se partire dal primo minuto anche se Simone Inzaghi applicherà un fitto turnover per il match di domani, 27 ottobre, in scena al Castellani di Empoli. Qui leggerete ulteriori dettagli

In difesa sicuramente rifiaterà uno tra Milan Skriniar e Stefan De Vrij per far spazio al centrale Andrea Ranocchia. Riposo quasi certo anche per Edin Dzeko, che darà spazio ad uno tra Joaquin Correa ed Alexis Sanchez per affiancare Lautaro Martinez. Il numero 10, in difficoltà contro i torinesi, è alla ricerca di un gol che manca già da due giornate. A centrocampo, invece, confermati Brozovic e Barella mentre Vecino si gioca una maglia da titolare con Hakan Calhaloglu. L'ex Lazio ha invece recuperato dopo il problema muscolare delle ultime settimane.

Ennesima bocciatura per Denzel Dumfries che non sta vivendo un buon periodo di forma. Il rigore procurato, dopo il contatto con Alex Sandro, ha suscitato tanto scetticismo sul suo acquisto, infatti, la società potrebbe decidere di ritornare sul mercato per acquistare un altro esterno destro. Nandez e Bereszyński gli obiettivi. Ne parliamo in maniera dettagliata in questo articolo.