Ultim'ora - Inter news, Conte è atterrato a Londra: gli ultimi aggiornamenti

Inter news: Antonio Conte è atterrato a Londra.

Il tecnico, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dovrebbe firmare nel pomeriggio un contratto fino al 2023 con il Tottenham dopo l'esonero di Nuno Espirito Santo. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha voluto puntare sul coach ex Juventus con il quale ha già condiviso varie avventure proprio durante l'esperienza bianconera a Torino.

L'approdo del coach salentino in Premier League non è una buona notizia per gli Zhang, che hanno versato, ne parliamo qui, una buonuscita da 6,5 milioni di euro nel momento dell'addio durante la scorsa estate. La cifra non sarebbe stata sborsata se Conte avesse deciso di accettare di prendere la guida di un club italiano.

La scelta di ritornare ad allenare in questo periodo della stagione risulta un pò anomala per Conte che, solitamente, non ama prendersi carico di un progetto già iniziato. Il Tottenham, infatti, soltanto nel mese di giugno 2021 ha deciso di affidare la panchina all'ex Wolverhampton, Nuno Espirito Santo. Il tecnico portoghese è stato esonerato nelle ore precedenti dopo un inizio di stagione molto deludente- Gli Spurs sono attualmente ottavi nella classifica della Premier League e terzi in quella della Conference League. Qui ulteriori dettagli. Conte, prima di accettare, avrebbe chiesto garanzie sul futuro e sulla costruzione di un progetto vincente.