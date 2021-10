Ultim'ora, Inter news: ci sono importanti aggiornamenti sul nuovo stadio

Inter news: ci sono aggiornamenti sulla costruzione del nuovo stadio.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha incontrato a Palazzo Marino i rappresentanti di Inter e Milan per riprendere il dossier stadio. Il tema, come vi abbiamo spiegato in questo articolo, è stato trattato nel giorni precedenti anche dal presidente dei rossoneri, Paolo Scaroni. "L'Amministrazione comunale - si legge nella nota stilata dal primo cittadino milanese - comprende l'esigenza delle squadre di calcio di dotarsi di un nuovo impianto che permetta loro di tornare a competere ai più alti livelli internazionale e intende favorire questo percorso. Va però individuata una soluzione che permetta di coniugare al meglio la sostenibilità ambientale del nuovo sviluppo urbanistico con l'investimento dei club. Le parti si rivedranno a brevissimo per affrontare tecnicamente la questione"

La costruzione del nuovo stadio è un tema che interessa molto anche i possibili nuovi acquirente dell'Inter. Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile acquisizione della società, ora presieduta dagli Zhang, da parte del fondo Pif. Gli imprenditori sauditi vorrebbero delle garanzie proprio sulla possibilità di investire su un nuovo impianto. Come vi abbiamo spiegato in questo articolo, gli emissari del principe Bin Salam Al Saud, sarebbero stati già a Milano in occasione del match tra i nerazzurri ed il Real Madrid.