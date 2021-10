Ultim’ora, Inter news: c’è il retroscena su Dumfries-D’Ambrosio

Inter news: è finalmente arrivata la spiegazione sull'ingresso di Denzel Dumfries contro la Juventus.

Secondo quanto riportato dall'inviato di Sky Sport, Andrea Paventi, presente al Castellani per la sfida tra i nerazzurri e l'Empoli, l'ingresso del terzino olandese è stato consentito da Inzaghi per sperare di siglare il secondo gol che avrebbe chiuso la gara. La filosofia del tecnico, infatti, è sempre quella di fare un gol in più dell'avversario anche se la sostituzione è stata molto discussa dopo il rigore causato. In molti avrebbero preferito, per caratteristiche tecniche, l'utilizzo di Danilo D'Ambrosio, più portato al contenimento ed alla fase difensiva. Qui leggerete i dettagli per la gara in programma stasera 27 ottobre.

Secondo Andrea Paventi, inoltre, il calciatore che sta dando più garanzie è Ivan Perisic. Il croato, nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2022, sta giocando molto e, anche per esperienza, risulta un punto cardine dello scacchiere dell'allenatore nerazzurro. Il classe 1989, però, come vi spieghiamo in questo articolo, sarebbe richiesto in Premier League da West Ham ed Everton ma potrebbe anche ritornare in Bundesliga. Ne parliamo anche in questo articolo.