Ultim'ora - Inter news: arriva una notizia fondamentale per la società

Inter news: i soci hanno approvato il bilancio 2020-2021. Ne abbiamo parlato anche qui.

Nonostante le gravi perdite causate dal Coronavirus, soprattutto per la chiusura degli stadi, vige ottimismo tra i dirigenti che, entro il prossimo esercizio sperano di poter rientrare nei piani economici con la nuova politica illustrata dagli Zhang. Sarà fondamentale ripartire dai giovani per creare plusvalenza ed un progetto lungimirante.

"I Soci hanno approvato il bilancio dell’esercizio 20/21. Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 21-24. Il Club ha condiviso con gli azionisti i risultati finanziari fortemente impattati dalla pandemia e celebrato la stagione 20/21, culminata con la conquista del 19° Scudetto. Il management - si legge sul sito nerazzurro - ha illustrato le azioni intraprese per rafforzare il percorso verso la stabilità e sostenibilità economica, i cui benefici potranno essere riscontrabili già entro l’esercizio in corso".