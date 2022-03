ULTIM'ORA - Inter, le parole di Brozovic dopo il rinnovo

Ultim'ora - Inter, le parole appena rilasciate da Brozovic dopo l'ufficalità del suo rinnovo con i nerazzurri.



Il croato che ha ufficialmente rinnovato con i nerazzurri (qui il comunicato ufficiale) ha rilasciato un’intervista sul sito ufficiale del club inter.it.

Come prima domanda gli è stato chiesto cosa significa per lui questo rinnovo dopo che sono passati già sette anni dal suo arrivo in maglia nerazzurra. Brozovic si è detto molto contento di continuare l’avventura all’Inter, cosa che voleva fortemente come sapeva anche la società. Ha rivelato di non aver voluto ascoltare nessuna offerta da altre società per rispetto dell’Inter e della tifoseria, a meno che non fosse stata la stessa Inter a scegliere di non rinnovargli il contratto, cosa che non è avvenuta. Il centrocampista ha dichiarato di essere molto orgoglioso di far parte di questo club, che ha dichiarato di amare e che amerà per sempre, confermando di trovarsi bene con allenatore e compagni coi quali intende difendere i colori e continuare a far parte del progetto.

Progetto che sarà fatto ancora di nuovi traguardi da raggiungere. Brozovic si è detto determinato nel cercare di raggiungere altre vittorie e che vincere è l’unico obiettivo. Facendo le veci di tutta la squadra annuncia che è certo che lui e i suoi compagni daranno tutto per confermare lo scudetto sul petto e vincere la Coppa Italia. Occorrerà lavorare duro ogni giorno, perché solo attraverso lavoro, fatica e determinazione in allenamento si potranno raggiungere tali traguardi.

Rivolgendosi ai tifosi, che in questi mesi sono stati spesso in ansia in attesa di questo rinnovo, Brozovic ha ribadito di avere un grande rapporto con tutta la tifoseria e di sentire l’affetto dei tifosi nei suoi confronti, non vedendo l’ora di tornare in campo per gioire insieme.