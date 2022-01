ULTIM'ORA - Inter Lazio, Sarri perde un suo fedelissimo per infortunio?

Piove sul bagnato in casa Lazio in vista della gara contro l'Inter in programma il prossimo 9 gennaio a San Siro.

Al minuto 25 della gara dell'Olimpico contro l'Empoli (ancora in corso), Francesco Acerbi si è accasciato a terra per un problema muscolare richiamando subito l'attenzione dello staff sanitario biancoceleste. Un fattore che lo ha visto costretto ad abbandonare il campo anzitempo e che inevitabilmente rischia di condizionare le scelte di Maurizio Sarri proprio in virtù della gara con i nerazzurri che si disputerà tra tre giorni.

Al posto di Acerbi oggi è subentrato lo spagnolo Patric, giocatore che potrebbe prendere il posto dell'ex Sassuolo anche contro l'Inter. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti.