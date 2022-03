ULTIM'ORA - Inter, Lautaro Martinez torna negativo al tampone

L'Inter di Simone Inzaghi torna a sorridere.

Dopo la notizia della negatività al tampone di Matias Vecino resa nota nella giornata di ieri, quest'oggi è arrivata quella relativa a Lautaro Martinez. L'ex attaccante del Racing Avellaneda infatti, guarito dal COVID-19, quest'oggi si è recato ad Appiano Gentile per svolgere del lavoro sul campo da solo.

Il resto del gruppo in questo momento sta riposando, con Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic che continuano a svolgere lavoro personalizzato per rientrare in gruppo quanto prima. L'intenzione è quella di recuperare entrambi per il match contro lo Juventus in programma il prossimo 3 aprile. A riferirlo è stato il giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi.