Ultim'ora, Inter in apprensione per le condizioni di Dzeko: la situazione

Ultim'ora: destano apprensione le condizioni di Edin Dzeko.

L'attaccante bosniaco è stato sostituito durante il derby pareggiato contro il Milan a causa di un risentimento muscolare alla coscia e subito dopo la gara ha raggiunto il ritiro della sua nazionale, la Bosnia, impegnata nelle partite contro la Finlandia sabato e contro l'Ucraina il 17. Fino ad ora, l'attaccante, secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, avrebbe effettuato soltanto terapia senza fare alcun allenamento, ma il ct della Bosnia vorrebbe averlo in campo nella prima gara, dal momento che Dzeko e compagni si giocano le residue speranze di qualificazione.

Dal canto suo, l'Inter, spera in un mancato impiego del proprio numero 9 contro la Finlandia, proprio per permettere di recuperare da questo infortunio, senza complicare ulteriormente la sua condizione in vista della seconda partita, che varrebbe da tagliando, prima della partitissima di campionato contro il Napoli allo stadio San Siro. Una situazione non semplice perchè l'Inter fa molto affidamento su Dzeko, soprattutto perchè Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Alexis Sanchez saranno impegnato in Sudamerica con le proprie nazionali, affrontando viaggi parecchio lunghi.

Vedremo quanti minuti giocherà Dzeko, dunque, sperando che possa risolvere al meglio i propri problemi fisici. Intanto le buone notizie arrivano dai due nazionali italiani, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, i cui risentimenti sembrano meno gravi rispetto a quelli del compagno di squadra. Addirittura il difensore avrebbe lavorato insieme ai compagni, mentre il centrocampista avrebbe lavorato ancora a parte insieme a Giorgio Chiellini e le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno, per non rischiare, anche in questo frangente, che tutto si complichi.