Ultim'ora - Inter in ansia per Correa! Giocatore portato all'Humanitas

Inter-Bologna: nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Joaquin Correa.

L'argentino, uscito nel corso del primo tempo, secondo quanto riportato da Dazn ha rimediato un colpo molto forte al bacino dopo uno scontro con il difensore avversario De Silvestri. Correa è stato portato subito negli spogliatoi e poi alla clinica Humanitas. L'attaccante sarà (quasi) sicuramente sottoposto ad esami più approfonditi. Quali? La prassi potrebbe prevedere sia una radiografia sia una risonanza magnetica nucleare per capire quale possa essere l'entità del 'danno' patito a causa del duro scontro di gioco. Ne sapremo di più nelle prossime ore.

A quanto si apprende, stando alle prime frammentarie notizie, Correa potrebbe però saltare la trasferta di Firenze in programma martedì sera (fischio d'inizio alle ore 20:45): d'altronde l'attaccante argentino avrebbe a disposizione solamente tre giorni per poter recuperare appieno. Sarebbe per tanto un 'ostacolo' non da poco per la squadra di Simone Inzaghi. Dzeko, infatti, contro il Bologna era partito dalla panchina per 'rifiatare' dopo il tour de force fra inizio campionato, impegni con la sua nazionale e Champions League contro il Real Madrid. Poi, invece, è stato chiamato in causa proprio per il ko di Correa. E quindi il turn over, pensato dal tecnico piacentino, è un po' 'saltato'.

Non resta dunque che attendere le prossime per far definitivamente luce sulle condizioni di Correa. E incrociare le dita...