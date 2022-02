Ultim'ora Inter: Gosens non convocato per la trasferta di Genova

Robin Gosens non è convocato per la trasferta di Genoa.

Nella conferenza stampa odierna Simone Inzaghi aveva parlato di sensazioni positive per il rientro dell’esterno, ma sottolineando che avrebbe voluto prima parlare con il giocatore e poi decidere se convocarlo per la trasferta di domani sera. Il tedesco però non è partito con i compagni alla volta del capoluogo ligure, e quindi non sarà della partita. Con lui rimangono a Milano anche Correa e Kolarov. Prevale dunque la linea della prudenza, con Gosens che dovrebbe tornare per il derby di coppa.