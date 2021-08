ULTIM’ORA - Inter: Eriksen è tornato a Milano! Gli aggiornamenti

INTER - Christian Eriksen, come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, è arrivato a Milano dopo l'incidente accaduto in occasione della gara tra Danimarca e Finlandia valida per Euro 2020. Il calciatore nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori test medici per comprendere se riuscirà a a proseguire la sua carriera.

Il trequartista dovrà avere il consenso di una commissione medica, in un percorso che avrebbe una durata di circa 6-7mesi. Sarà fondamentale capire la natura della miocardite che ha poi portato all’installazione del defibrillatore elettrico.