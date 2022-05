ULTIM'ORA- Inter-Empoli, le dichiarazioni degli allenatori nel prepartita

Inter-Empoli, le parole dei due allenatori.

A pochi minuti dal match di San Siro, Andreazzoli e Inzaghi sono intervenuti ai microfoni di DAZN.

Il tecnico empolese ha parlato dell'ex dell'incontro Andrea Pinamonti. Per Andreazzoli l'attaccante ha trovato un grande ambiente ad Empoli dalla società ai compagni. Lui poi ci ha messo del suo e ha tirato fuori quello che aveva in canna. Ora deve incrementare il bottino di gol. Gli è stato poi stato chiesto se rientrare a San Siro gli ha ricordato quella partita del 2019 che gli è costata la serie B. Andreazzoli ha detto che grazie alla salvezza di quest'anno il dolore per quell'episodio si è affievolato, ma resta.



Al mister Simone Inzaghi è stato chiesto invece a cosa sono dovute le scelte in attacco. Il tecnico nerazzurro ha detto che ha la fortuna di avere tutti gli attaccanti a dispsizione, avendo recuperato anche Caicedo. Ha poi chiosato su Perisic che scende in campo titolare anche oggi. Il croato secondo il suo allenatore ta facendo molto bene insieme a squadra e compagni. A disposizione c'è anche Gosens che è tornato nel migliore dei modi dopo tutte le vicissitudini.