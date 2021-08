ULTIM'ORA - Inter: Dzeko sta per sbarcare a Milano

Inter: Edin Dzeko sta per sbarcare a Milano. Intorno alle 10.30 di oggi (mercoledì 11 agosto, ndr) è infatti arrivato all’aeroporto privato di Ciampino insieme alla moglie Amra. Nelle prossime ore è atteso il suo sbarco nel capoluogo lombardo.

Come ha anticipato la Gazzetta dello Sport "oggi Edin Dzeko, liberato da Mourinho, farà le visite mediche a Milano in attesa di mettere la firma sul nuovo contratto interista. Da giorni il bosniaco è il centravanti in pectore dei campioni di Italia: i quasi 2 milioni di indennizzo ai giallorossi per liberarlo più il biennale nerazzurro da 5 più bonus sono, infatti, cosa fatta".

Il quotidiano ha anche ripercorso poi la giornata di ieri (martedì 10) di Edin Dzeko: "È volata via lentamente così, con un occhio a Trigoria e un altro a Londra: Dzeko si è presentato al centro di allenamento regolarmente, ma - ricostruiscono Conticello e Laudisa - ha svolto una seduta a parte, segnale di imminente separazione. Mai in precedenza era stata così teatrale la rottura dal resto del mondo romanista: proprio la voglia di nerazzurro del bosniaco ha accelerato il suo viaggio verso Milano, deciso solo nella tarda serata di ieri con l’ok di Mou. Davanti a Dzeko si spalanca così una sfida enorme alla soglia dei 36 anni: con la 9 sulla schiena dovrà aiutare i tifosi nerazzurri a soffrire il meno possibile la nostalgia di Lukaku".