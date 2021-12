ULTIM'ORA - Inter, Dimarco è in sede per il rinnovo! Le cifre

Ultim'ora in casa Inter: esaudito il desiderio di Dimarco, che è in sede per firmare il rinnovo fino al 2026

"Non vedo l'ora di firmare", aveva detto Federico Dimarco negli scorsi giorni. Il giorno è arrivato: il difensore ed esterno mancino di casa Inter è appena giunto in sede per firmare il suo nuovo contratto coi nerazzurri. Contratto fino al 2026 per l'ex giocatore dell'Hellas Verona, il classe 1997 guadagnerà circa 1.6 milioni di euro a stagione.

Leggermente sparito dai radar nelle ultime settimane, l'ex pupillo di Juric ha stupito tutti nella prima parte di stagione. Ora il meritato prolungamento. Dimarco-Inter, avanti insieme.