Ultim'ora - Inter: Dimarco, che gioia! Convocato dall'Italia

Inter: Federico Dimarco è stato convocato da Roberto Mancini.

Il terzino prenderà il posto dell'infortunato Mattia Pessina, mentre il milanista Davide Calabria sostituirà Rafael Toloi. Il tecnico della Nazionale ha dunque deciso di scegliere un difensore in più in vista delle fasi finali di Nations League: mercoledì sera la semifinale contro la Spagna.

Dimarco, confermatissimo da Simone Inzaghi, si sta mettendo in mostra nelle partite di campionato e di un possibile approdo in Nazionale aveva parlato, potete leggerlo qui, nel posto match vinto contro il Sassuolo. Mancini è stato costretto a variare la sua lista proprio per i tanti infortuni fra i quali anche quello di Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio sarà sostituito da Moise Kean.

Un inizio di stagione dunque da incorniciare per Dimarco sta dimostrando di essere molto valido nel 3-5-2 di Inzaghi sia come quinto di centrocampo che come terzo di difesa. Il calciatore ha messo a segno anche la prima rete con i nerazzurri grazie ad un gol strepitoso siglato su punizione nel match pareggiato contro la Sampdoria di Roberto D'Aversa. Purtroppo, la seconda rete gli è stata negata dalla traversa nel pareggio rimediato a San Siro contro l'Atalanta di Gasperini.

Nonostante il pressing di Cagliari e Torino, il classe 1997 ha avuto la determinazione per convincere lo staff nerazzurro durante le ottime prestazioni estive. Il suo sinistro, come ha confermato il tecnico interista, sarà molto utile e potrà essere un'arma decisiva in tante occasioni. Mancini, dunque, avrà a disposizione un calciatore in fiducia che potrebbe prendere anche il posto dell'infortunato Leonardo Spinazzola. Qui troverete altre dichiarazioni di Dimarco