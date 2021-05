ULTIM'ORA - Inter, Colpo di scena sull'incontro fra Zhang e Conte

"Tutto sembrava apparecchiato per oggi (lunedì 24 maggio, ndr). Addirittura verso mezzogiorno si era sparsa voce che l'incontro fosse in corso. Invece fonti vicine alla società fanno sapere che oggi non ci sarà l'atteso vertice. Depistaggio? Presto sapremo". È l'ultim'ora rilanciata dalla Gazzetta dello Sport sul tanto atteso incontro fra il presidente dell'Inter, Steven Zhang, e il tecnico Antonio Conte. Insomma: il mistero si infittisce e la giornata odierna si fa ancora più 'calda'. Solo intorno alle 12.30, infatti, anche la redazione di InterDipendenza aveva ricevuto conferme su un 'doppio' summit: prima quello fra Zhang e la dirigenza e, poi, quello con il tecnico leccese. Adesso circola la voce di una 'brusca' frenata e di un possibile rinvio nelle prossime ore o addirittura nei prossimi giorni.

La Gazzetta, però, sottolinea come questa possa anche essere la classica mossa per depistare i media siccome Suning, reduce dall'esperienza della scorsa stagione con l'incontro di Villa Bellini, potrebbe fare di tutto per tenere lontane le luci dei riflettori. Sul tavolo, come sappiamo, c'è il futuro del tecnico. "Se però Zhang, che ha già fatto capire di volere un mercato autofinanziato e con un saldo positivo, annunciasse un brusco ridimensionamento del progetto, le strade dei due potrebbero anche dividersi. Con possibili conseguenze anche sul fronte giocatori" ribadisce ancora l'edizione online del quotidiano sportivo.