ULTIM'ORA - Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Brozovic: l'annuncio...

ULTIM'ORA - L'Inter chiude la trattativa più importante di questa sessione invernale.

Non manca nulla, tranne l'annuncio ufficiale. Brozovic sposa ancora nerazzurro e si lega a questi colori fino al 2026. L'affare tra le parti si chiude a 6 milioni netti più bonus a salire a quota 7, mentre l'annuncio dovrebbe arrivare subito dopo la Supercoppa contro la Juventus, fissata per mercoledì a San Siro.

Il ritorno di Steven Zhang a Milano porta immediatamente i suoi frutti. Brozo ha rifiutato i soldi per Newcastle (8 milioni netti), riporta la Gazzetta dello Sport, per continuare ad essere competitivo in una squadra d'ambizione e comunque in crescita come quella dell'Inter.