ULTIM'ORA - Inter, Bastoni torna in gruppo alla vigilia del Real

Buone notizie per l'Inter: come vi abbiamo raccontato, gli esami a cui si è sottoposto Alessandro Bastoni non hanno portato alla luce alcuna lesione, ma la novità è che il difensore ha già potuto allenarsi in gruppo. Lo testimonia una foto di Franco Vanni. Pericolo dunque rientrato per Simone Inzaghi, tanto che sarebbe tentato addirittura di schierarlo dal primo minuto contro il Real Madrid.

Fondamentale per il gruppo come abbiamo descritto in questo pezzo, Bastoni potrebbe tornare ad occupare la casella di terzo centrale di sinistra, nel tentativo di bloccare le scorribande di Vinicius, forse l'uomo più in forma dei Blancos. Il piano B è la riproposta di Federico Dimarco, come avvenuto a Genova.

Bastoni è tornato in gruppo, Inzaghi preme per farlo scendere in campo nella notte più importante.