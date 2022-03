ULTIM'ORA INTER - Arriva l'esito degli esami di Brozovic

In occasione del match contro il Liverpool Simone Inzaghi ha subito due tegole (oltre l'eliminazione dalla Champions), ossia gli infortuni di Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic.

Per il difensore olandese gli esami di ieri hanno evidenziato una distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra. In sostanza niente Torino per lui. La speranza è quella di averlo a disposizione per il match contro la Fiorentina. Questa mattina erano previsti invece gli esami per il centrocampista croato, e pochi minuti fa la società ha diramato un comunicato ufficiale con il quale ha svelato l'esito.

MILANO - "Esami strumentali per Marcelo Brozovic nella mattinata di oggi. I controlli hanno avuto esito negativo". Una buona notizia quindi, dal momento che non sono stati evidenziati problemi di alcun genere. Ora resterà da capire se il centrocampista sarà a disposizione o meno dal primo minuto domenica sera, quando l'Inter affronterà in trasferta gli uomini di Juric.