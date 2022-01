ULTIM'ORA - Inter, annunciata l'emissione del nuovo bond. Questa la cifra

ULTIM'ORA INTER - La notizia era nell'aria da mesi, ora arriva anche l'ufficialità: la società nerazzurra lancia un nuovo bond da 415 milioni di euro con scadenza al 2027.

Negli scorsi giorni ci si aspettava l'annuncio anche dopo gennaio ma evidentemente la presenza di Zhang a Milano ha accelerato il processo. L’operazione, stando a CalcioeFinanza, sarebbe rivolta a investitori italiani ed esteri, tra i quali anche grandi investitori internazionali come Blackrock e Pimco.

Questa la nota in merito del club: "Inter Media and Communication SpA annuncia il lancio di un’offerta istituzionale di 415,0 milioni di euro in capitale aggregato di nuove Senior Secured Notes con scadenza 2027 al fine di riscattare le obbligazioni senior in circolazione titoli garantiti con scadenza 2022, per rimborsare la Revolving Credit Facility di Inter, per finanziare i conti garantiti rispetto ai Titoli e per pagare le relative commissioni e spese".