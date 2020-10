ULTIM'ORA - Inter, anche Nainggolan e Gagliardini positivi al COVID-19

Ci sono altri due positivi al COVID-19 in casa Inter oltre Milan Skriniar (positività confermata dalla Federcalcio slovacca, leggi qui) ed Alessandro Bastoni, entrambi asintomatici e prontamente posti in isolamento fiduciario.

La redazione di Sportitalia infatti, ha fatto sapere che anche Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini sono risultati positivi al COVID-19 dopo il tampone cui sono stati sottoposti recentemente.

Sale dunque a quattro il numero di positivi in casa nerazzurra, con l'auspicio che nelle prossime ore non se ne verifichino altri. Il 17 ottobre è in programma il derby contro il Milan che ad oggi conta due positivi: Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime ore.