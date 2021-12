ULTIM'ORA - Inter-Ajax in Champions! Tutti gli ottavi

Inter, c'era molta attesa per i sorteggi Champions degli ottavi di finale 2021.

Non è andata male ai nerazzurri, che hanno evitato le quattro peggiori sfide possibili, quelle a Liverpool, Bayern, Manchester City e Manchester United: la sfida sarà all'Ajax dei record con i suoi 18 punti nel girone, frutto di sei vittorie in tutte le sei sfide. Ecco tutti gli ottavi:

Inter (ITA) - Ajax (NED);

Atletico Madrid (SPA) - Bayern Monaco (GER);

Sporting Lisbona (POR) - Juventus (ITA);

Paris Saint Germain (FRA) - Manchester United (ING);

Salisburgo (AUT) - Liverpool (ING);

Benfica (POR) - Real Madrid (SPA);

Villarreal (SPA) - Manchester City (ING);

Lille (FRA) - Chelsea (ING).