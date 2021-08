ULTIM'ORA - Infortunio per Zapata! Quanto resterà fuori...

Zapata si ferma. Infortunio inaspettato per l'attaccante colombiano dell'Atalanta, obiettivo di mercato dell'Inter per il dopo-Lukaku. Proprio nel bel mezzo delle trattative per portare in nerazzurro un nuovo attaccante (con il nome di Zapata nella lista dei candidati assieme a quello di Correa), la notizia dello stop.

L'infortunio comunque - specifica Mediaset - non è grave. Il sito dell'emittente televisiva spiega: "Gasperini dovrà fare a meno di Duvan Zapata, fermato da un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro che lo terrà fuori per un mesetto e lo costringerà quindi a saltare le prime due gare di campionato e a non rispondere alla convocazione della Colombia per rientrare, sperano a Bergamo, in occasione della partita contro la Fiorentina del 12 settembre".

Curiosità ora per gli effetti di questa notizia sul possibile approdo all'Inter.