Ultim'ora - Infortunio per Barella, rischia di saltare lo Shakhtar

Piove sul bagnato in casa Inter. Dopo le notizie su un Vidal non al meglio e a serio rischio per il match decisivo di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, anche un altro centrocampista nerazzurro sembra in procinto di dare forfait per la sfida di mercoledì.

Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, Nicolò Barella soffrirebbe di un problema alla caviglia (probabilmente una distorsione) che dovrebbe costringerlo ad alzare bandiera bianca. Le condizioni del numero 23 nerazzurro verranno valutate meglio domani.

Secondo quanto appurato dalla redazione di InterDipendenza, in caso di effettivo forfait di Barella, Eriksen sarebbe in vantaggio su Sensi per una maglia da titolare nel match di mercoledì sera.