Ultim'ora - Infortuni di Barella, Vidal e Correa: gli ultimi aggiornamenti

Nicolò Barella non preoccupa l’Inter dopo la vittoria di Firenze (qui puoi rivivere le emozioni del 'ribaltone' del Franchi).

Il centrocampista, durante il secondo tempo contro la Fiorentina, ha avvertito un fastidio. Così si è deciso per la sua sostituzione. Appena sedutosi in panchina, Barella ha messo la borsa del ghiaccio sulla coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate meglio nelle prossime ore. Ma, stando a quanto si 'vocifera', non ci sono allarmi. Il talento del calcio italiano potrebbe quindi essere a disposizione contro l’Atalanta (partita in programma sabato alle ore 18).

Joaquin Correa non è stato invece convocato per la trasferta in Toscana. El Tucu è rimasto alla Pinetina dove ha proseguito il processo di recupero. L'ex Lazio, come riportato anche dal Corriere dello Sport, dovrebbe essere disponibile per la sfida di sabato, altro big match in una dieci giorni di fuoco che si concuderà con la trasferta di Champions in Ucraina e quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo. A quanto si apprende, è invece diversa la situazione di Arturo Vidal. Il cileno non ce la farà né per la prossima di campionato, né per il turno di Champions contro lo Shakhtar. In dubbio addirittura la partita con il Sassuolo, anche se, prosegue il quotidiano romano, la nazionale cilena sembra essere intenzionata a convocarlo per le gare di ottobre.