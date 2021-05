ULTIM'ORA - Incontro Conte-Zhang: le ultimissime in diretta dalla sede

Da circa un'ora sono riuniti nella sede dell'Inter il presidente Steven Zhang e la dirigenza al completo. Nel corso dell'edizione delle 13 di oggi (martedì 25 maggio, ndr) di Sky Sport Andrea Paventi ha fatto il punto della situazione: "C'è già stato modo di delineare il futuro nel corso della giornata di sabato prima dell'incontro con l'Udinese - ha ricordato il giornalista - Al momento aspettiamo che questa situazione si concretizzi in qualcosa di ufficiale". Paventi ha poi ricordato che "Conte ha un altro anno di contratto. Il tecnico e la proprietà devono pronunciarsi per far sapere se è tutto come prima o sono in corso altre scelte". Nel corso del suo intervento il cronista ha poi ricordato che "Conte è un allenatore ambizioso che ha vinto, ha vinto con merito e ha innescato un processo di crescita. In questo momento - ha anche evidenziato - chiede altre cose per poter rimanere a certi livelli". Per questi motivi "soltanto un faccia a faccia servirà per convergere o divergere. Solo così capiremo di che Inter stiamo parlando perché, per ora, è tutto fermo finché non si delinea questo scenario".

Paventi ha infine detto che "nessun direttore generale o direttore sportivo, in casi come questo, si fa trovare impreparato. È possibile che ci siano sempre alternative ma - ha sottolineato in chiusura del suo collegamento - non c'è la volontà di interrompere questo rapporto. Però bisogna andare d'accordo in due".