ULTIM'ORA - Genoa-Inter, la designazione arbitrale

Inter, la designazione arbitrale per la partita di Genova.

Sarà Daniele Chiffi di Padova l’arbitro di Genoa – Inter di venerdì prossimo alle 21(qui l'accoglienza dei tifosi stamattina ad Appiano), valevole per l’ottava giornata del girone di ritorno di Serie A. Il fischietto, classe 84, quest’anno ha arbitrato i nerazzurri in occasione della trasferta di Empoli, finita 2 a 0 per la squadra di Inzaghi. In carriera Chiffi ha diretto l’Inter in campionato appena 4 volte con uno score che riporta 2 vittorie nerazzurre, quella già citata contro l’Empoli e quella ottenuta in casa lo scorso anno sul Genoa per 3 a 0. Gli altri due match hanno visto l’Inter pareggiare, nella scorsa stagione in casa dello Spezia per 1 a 1 e 2 a 2 in quel di Parma nella stagione 2019/20.



I nerazzurri di Inzaghi scenderanno in campo dopo la sconfitta subita in casa col Sassuolo e sono chiamati a una reazione dopo il periodo no. La vittoria fuori casa per l'Inter manca dal 17 dicembre quando si impose per 5 a 0 sul campo della Salernitana. Da allora fuori San Siro si sono registrati i due pareggi di Bergamo e Napoli, mentre resta ancora da recuperare il match di Bologna rinviato a data da destinarsi. Il Genoa non vince dalla terza giornata di andata quando espugnò il Sant’Elia di Cagliari. Da allora sono susseguite 10 sconfitte e 13 pareggi, quattro dei quali ottenuti nelle ultime 4 partite disputate.

Ad assistere Chiffi ci saranno i guardalinee Prenna e Vecchi, con Colombo quarto uomo. In sala VAR sederà Mazzoleni con AVAR Tolfo.

L’altra designazione pubblicata dall’AIA è quella di Milan - Udinese che si giocherà venerdì alle 18,45. Ad arbitrare il match dei rossoneri sarà Marchetti, con Galetto e Di Vuolo guardalinee e Gariglio quarto uomo. In sala VAR Guida assistito da Carbone.