ULTIM'ORA - Gattuso, salta tutto anche con gli Spurs. Il motivo

Scoppia il caos attorno a Rino Gattuso. Ri-scoppia, perché mentre 24 ore fa si separava ufficialmente dalla Fiorentina in un colpo di scena clamoroso, subito dopo il suo agente Jorge Mendes si è messo all’opera per portare Gattuso al Tottenham. L’arrivo di Fonseca agli Spurs è saltato con motivazioni fiscali, così ieri sera c’è stato un primo contatto diretto tra Gattuso e il club inglese.

Ma in Inghilterra, i giornalisti più importanti raccontano come dalla tarda serata l’hashtag #NoToGattuso sia primo in tendenza in tutti gli UK e la società ha iniziato a fare le sue riflessioni al riguardo. Che hanno portato a un’importante decisione già in mattinata.

Non solo un rifiuto tecnico, ma l’Evening Standard racconta che la gran parte della tifoseria del Tottenham si è opposta fortemente all’arrivo di Gattuso anche a causa di alcune sue frasi poco gradite in passato sulle donne nel calcio e non solo. The Athletic, prestigiosa fonte inglese, fa sapere che Gattuso non sarà il nuovo allenatore del Tottenham.

Decisione già presa dal club dopo i contatti delle scorse ore, gli Spurs cercheranno un nuovo allenatore. Intanto, la Fiorentina cerca il suo erede e la priorità rimane Vincenzo Italiano dello Spezia.