ULTIM'ORA - Fiorentina, addio Ribery. Il francese può restare in Italia

La Fiorentina di Vincenzo Italiano non ripartirà da Franck Ribery. A meno di sorprese, la scelta da parte del club è stata fatta. Il francese lascerà quindi Firenze a parametro zero dopo aver giocato 51 partite in due anni, con 5 gol e 10 assist.

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky, “la prima mossa tecnica della Fiorentina di Italiano sarà quella di partire senza Franck Ribery, la scelta è per la non riconferma. Il francese ex Bayern Monaco vuole però rimanere in Italia ma non ha intenzione di andare in Serie B, anche se il Monza lo aveva cercato”.