Ultim'ora, ecco l'ok della Giunta per lo stadio di Inter e Milan: il comunicato

Ultim'ora: arriva l'ok della Giunta comunale di Milano per la costruzione del nuovo San Siro.

Dopo tante parole ed altrettanti incontri, è arrivata la delibera definitiva da parte del Comune di Milano per la costruzione del nuovo impianto in comune tra Inter e Milan. Come promesso dal sindaco Sala nei giorni scorsi, è arrivata la dichiarazione di pubblico interesse per fa sì che, anche a livello legale, tutto gli aspetti burocratici siano sistemati per poter avanzare con il progetto. Manca, però un ultimo piccolo passo per le due società per far sì che vi possa essere l'effettiva concretizzazione del tutto, ovvero, come riportato da parte del sito Calcio&Finanza e come espresso ufficialmente da parte della stessa Giunta attraverso un comunicato, l'ulteriore rispetto di tre condizioni fondamentali che sono:

- Adeguamento dell’indice di edificabilità territoriale a quello massimo previsto dalla Norma del Piano di governo del territorio approvato con riferimento alla Grande funzione urbana ‘San Siro’, pari a 0,35 m2/m2;

- Riconfigurazione a distretto sportivo dell’area dove attualmente insiste il “Meazza” con ampia valorizzazione e incremento del verde;

Sulla base di quanto stabilito, aggiornamento del Piano Economico Finanziario nella successiva fase progettuale.

“Sono queste le condizioni a cui la Giunta ha deciso di confermare la dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta relativa allo Stadio di Milano presentata dalle Società calcistiche Milan A.C. S.p.A. e Internazionale F.C. S.p.A. Condizioni che resteranno necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto”.

Insomma, sembra che in linea di massima dovremmo esserci per questo nuovo impianto. Inter e Milan, dunque, prima di giocarsi il derby hanno avuto quanto chiedevano da tempo e, adesso, potranno portare avanti il progetto Popoulus e la costruzione della Cattedrale in vista dell'anno 2026 o 2027.