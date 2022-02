ULTIM'ORA - Di Marzio: svolta clamorosa all'Atalanta

Di Marzio, svolta clamorosa all'Atalanta.

Pochi minuti fa, il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, ha confermato sul suo sito "gianlucadimarzio.com" quella che potrebbe essere una svolta per la società dell'Atalanta: sembra ormai imminente il passaggio di proprietà al fondo statunitense "KKR". La trattativa dovrebbe chiudersi ufficialmente nella prossima settimana.

KKR è un fondo quotato in borsa ed ha un patrimonio di circa 400 miliardi di euro. Il fondo acquisterà l'85% delle quote della squadra bergamasca per un totale di circa 350 milioni di euro, ma non è escluso un'entrata in crescendo, ovvero l'ingresso con quote di minoranza fino all'acquisto delle quote di maggioranza. Una cosa è certa: l'attuale patron Percassi non lascerà il club ma avrà un ruolo in dirigenza.

L'Atalanta sarà così la settima squadra italiana ad avere una proprietà americana dopo Spezia, Milan, Venezia, Bologna, Roma e Fiorentina.