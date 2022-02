ULTIM'ORA - Designazioni arbitrali, Inter-Sassuolo ad un esordiente coi nerazzurri

Inter, designato l’arbitro per la partita contro il Sassuolo.



Sarà il trentasettenne Francesco Fourneau di Roma il direttore di gara di Inter-Sassuolo in programma domenica alle ore 18:00 a San Siro valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Sarà la prima volta che il fischietto romano, che conta 21 partite dirette nella massima serie, dirigerà una partita dei nerazzurri. Ha già arbitrato invece il Sassuolo in 4 occasioni. Nei precedenti con l'arbitro Fourneau, tutti match in cui i neroverdi erano ospiti, il Sassuolo conta due vittorie e due pareggi, ultimo dei quali risale al 23 gennaio i ragazzi di Dionisi impattarono per 1 a 1 in casa del Toro.

Per l’Inter, che viene da 1 punto nelle ultime due di campionato, dopo la sconfitta nel derby e il pari di Napoli, sarà importantissimo ripartire e scrollarsi dalle spalle anche il ko infrasettimanale in Champions contro il Liverpool (qui l'analisi del match contro il Liverpool). In vetta aumenta il traffico e l’Inter è seconda, dovendo sempre recuperare la partita con il Bologna. Per quanto riguarda il Sassuolo, al momento dodicesimo in classifica con 30 punti, l’ultima vittoria in trasferta risale al 9 gennaio quando si impose 5 a 1 sul campo dell’Empoli.

A coadiuvare Fourneau ci saranno i guardalinee Mondin e De Meo, con Camplone a svolgere il ruolo di quarto uomo. In sala Var ci sarà Valeri assistito da Longo.

Le altre designazioni della 26° giornata:



JUVENTUS – TORINO Venerdì 18/02 h. 20.45

MASSA

ALASSIO – TOLFO

IV: AYROLDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BINDONI

SAMPDORIA – EMPOLI Sabato 19/02 h. 15.00

RAPUANO

GIALLATINI – MASTRODONATO

IV: SANTORO

VAR: ABISSO

AVAR: DEI GIUDICI

ROMA – H. VERONA Sabato 19/02 h. 18.00

PAIRETTO

PAGANESSI – ROSSI L.

IV: VOLPI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: ZUFFERLI

SALERNITANA – MILAN Sabato 19/02 h. 20.45

FABBRI

BACCINI – ROCCA

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PRENNA

FIORENTINA – ATALANTA Domenica h. 12.30

DOVERI

COSTANZO – PASSERI

IV: MERAVIGLIA

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI

VENEZIA – GENOA Domenica h. 15.00

ORSATO

CARBONE – BRESMES

IV: COLOMBO

VAR: CHIFFI

AVAR: ZUFFERLI

UDINESE – LAZIO Domenica h. 20.45

MASSIMI

VECCHI – CECCONI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: MARGANI

CAGLIARI – NAPOLI Lunedì 21/02 h. 18.00

MARIANI

MELI – TEGONI

IV: MARCHETTI

VAR: VALERI

AVAR: RASPOLLINI

BOLOGNA – SPEZIA Lunedì 21/02 h. 21.00

MARINELLI

PRETI – DI IORIO

IV: COSSO

VAR: DI BELLO

AVAR: GALETTO