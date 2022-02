ULTIM'ORA - Designazioni arbitrali, ecco chi arbitrerà Napoli - Inter

Napoli - Inter in programma sabato alle 18 sarà arbitrata da Doveri di Roma.



Dopo il derby di andata finito 1 a 1 e la finale di Supercoppa Italiana, vinta 2 a 1 contro la Juventus, l'Inter torna ad essere arbitrata da Daniele Doveri.

Il direttore di gara è stato dunque designato per il big match della venticinquesima giornata che vedrà i nerazzurri ospiti dei partenopei (qui le ultime su chi dovrebbe scendere in campo). In palio non ci saranno solo i 3 punti ma anche il primato in classifica, dove la squadra dell'ex Spalletti si trova a solo una lunghezza dai ragazzi di Inzaghi, a pari punti col Milan che dovrà vedersela domenica contro la Sampdoria a San Siro.

Doveri sarà assistito dai guardalinee Costanzo e Bindoni, mentre il quarto uomo sarà Cosso. In sala Var sederà Di Paolo con Valeriani a fungere da assistente.



Di seguito le altre designazioni:



LAZIO – BOLOGNA Sabato 12/02 h. 15.00

PICCININI

BOTTEGONI – ZINGARELLI

IV: VOLPI

VAR: ORSATO

AVAR: PASSERI

TORINO – VENEZIA Sabato 12/02 h. 20.45

GIUA

PRETI – GIALLATINI

IV: MERAVIGLIA

VAR: MARESCA

AVAR: DI IORIO

MILAN – SAMPDORIA Domenica 13/02 h. 12.30

CHIFFI

PERROTTI – PALERMO

IV: BARONI

VAR: VALERI

AVAR: LIBERTI

EMPOLI – CAGLIARI Domenica 13/02 h. 15.00

DIONISI

VIVENZI – RANGHETTI

IV: MARINI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: TOLFO

GENOA – SALERNITANA Domenica 13/02 h. 15.00

DI BELLO

GALETTO – MONDIN

IV: PEZZUTO

VAR: BANTI

AVAR: PERETTI

H. VERONA – UDINESE Domenica 13/02 h. 15.00

COLOMBO

ALASSIO – COLAROSSI

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: VECCHI

SASSUOLO – ROMA Domenica 13/02 h. 18.00

GUIDA

LO CICERO – PRENNA

IV: SANTORO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TEGONI

ATALANTA – JUVENTUS Domenica 13/02 h. 20.45

MARIANI

MELI – IMPERIALE

IV: VOLPI

VAR: AURELIANO

AVAR: DE MEO

SPEZIA – FIORENTINA Lunedì 14/02 h. 20.45

MARCHETTI

LONGO – BACCINI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: FIORE