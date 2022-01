Ultim'ora, Covid e rinvii: il comunicato ufficiale della Figc fa chiarezza

Covid: la FIGC è intervenuta con un comunicato ufficiale (n. 142/A) per far chiarezza in merito a come calcolare quale sia il numero massimo di giocatori positivi al virus Covid-19, oltre il quale un club può richiedere di non scendere in campo in partite ufficiali.

Nello specifico la federazione delibera che “con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del Gruppo Atleti venga bloccato l’intero gruppo squadra”. Tale percentuale va applicata al numero della Rosa che per quanto riguarda le squadre di Serie A, Serie B e Serie C è di 25 giocatori.

Nello stesso comunicato si sancisce che la “la lista contenente l’elenco dei componenti del “Gruppo Atleti” dovrà essere inviata, via PEC, dalla Società alla Lega competente, anteriormente alla prima gara ufficiale successiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato e potrà essere successivamente variata, relativamente ai nominativi componenti la stessa e non al numero complessivo di calciatori inseriti.”



Da quanto riportato dal comunicato emerge che è 9 il numero minimo di giocatori positivi che fa scattare lo stop ad una partita.