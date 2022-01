ULTIM’ORA- Covid, c’è l’intesa per il nuovo protocollo: ecco le regole

Covid, è attualmente in corso la conferenza Stato-Regioni per stabilire il nuovo protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra.

Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha annunciato attraverso il proprio profilo Twitter il regolare prosieguo delle attività sportive agonistiche in Italia e il raggiungimento di un’intesa per il nuovo protocollo anti Covid.

Come raccolto dall’ANSA, le nuove regole prevedono il blocco dell'intera squadra nel caso in cui il numero degli atleti positivi è superiore al 35% dei componenti del gruppo; I positivi andranno in isolamento, mentre i contatti ad alto rischio si sottoporranno a test continui per 5 giorni e saranno obbligati ad indossare la FFP2 se non si effettua attività sportiva, indipendentemente dallo stato vaccinale. Al termine della Conferenza Stato-Regioni, la norma deve poi ottenere il via libera del Cts prima di essere definita in una circolare del ministero della Salute.