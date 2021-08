ULTIM’ORA - Correa, le cifre dell’accordo e il decisivo risvolto per il Verona

Adesso è ufficiale: Joaquin Correa è un nuovo giocatore dell'Inter. A comunicarlo è stata la Lazio, con un comunicato ufficiale per la Borsa in cui sono presenti anche le reali cifre dell’operazione e le modalità di pagamento:

"La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, per una stagione sportiva, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaquin Carlos Correa, alla F.C. Internazionale S.p.A. per un corrispettivo di Euro 5.000.000,00 + IVA pagabile in una annualità, oltre a un corrispettivo variabile di Euro 1.000.000,00 + IVA legato a risultati sportivi, pagabile in una annualità", si legge nella nota del club biancoceleste.

"F.C. Internazionale S.p.A. avrà l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva al verificarsi della condizione sospensiva apposta dietro versamento del corrispettivo di Euro 25.000.000,00 + IVA pagabili in tre annualità".



L'argentino ha raggiunto il Suning Training Centre di Appiano Gentile da qualche minuto dove ha incontrato Beppe Marotta e l'avvocato Capellini per limare gli ultimi dettagli del contratto e si unirà subito al resto della squadra per essere già convocato per il prossimo impegno di campionato contro l'Hellas Verona in programma domani sera alle ore 20:45.