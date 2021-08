ULTIM’ORA:Correa Inter, sistemati gli ultimi dettagli: il Tucu atteso a Milano

Tutto fatto per il trasferimento di Joaquin Correa all’Inter. Affare chiuso nella giornata di ieri sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro più un altro milione di bonus. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, i nerazzurri avrebbero sistemato gli ultimi dettagli dell’operazione con la Lazio per la modalità di pagamento, condizione del bonus e quando far scattare l’obbligo a favore della Lazio.

Tutto ok anche per il contributo di solidarietà, ovvero la percentuale che i nerazzurri devono versare ai club che l'hanno formato calcisticamente. Dei 30 milioni, infatti, il 5% deve essere spartito tra River Plate ed Estudiandes, dove El Tucu è cresciuto.

Il giocatore è atteso a Milano nella giornata di oggi o al massimo domani per sostenere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2025. La speranza di Simone Inzaghi sarebbe quella di averlo già a disposizione per il prossimo impegno di campionato contro l'Hellas Verona in programma venerdì sera alle 20:45 allo Stadio Bentegodi.