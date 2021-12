ULTIM'ORA - Coppa d'Africa a rischio. Sollievo Napoli e Milan?

La Coppa d’Africa può essere cancellata.

Quella che diverse settimane fa era solo un’ipotesi, negli ultimi giorni è diventata una possibilità concreta. Secondo le informazioni riportate da RMC Sport in Francia, infatti, la Confederazione calcistica africana (CAF) potrebbe annunciare a breve l’annullamento dell’edizione 2022 in Camerun.

Alcuni allenatori stanno parlando di questa eventualità nonostante non sia stata ancora comunicata una decisione ufficiale. Al di là delle difficoltà organizzative legate al Covid-19 e alla sua nuova variante Omicron, la CAF deve far fronte al malcontento di alcuni club, principalmente inglesi, che non vorrebbero perdere giocatori importanti nelle prossime settimane. I calciatori africani convocati dalle rispettive nazionali dovrebbero osservare una quarantena al loro ritorno nel Regno Unito, che costringerebbe le varie squadre a privarsi di loro per un periodo più lungo.

Ricordiamo tutta la lista di giocatori che verrebbero impegnati: nella lotta Scudetto, tra Napoli e Milan spiccano Bennacer, Kessie, Anguissa, Koulibaly, Osimhen.

ALGERIA: Ismael Bennacer (Milan), Adam Ounas (Napoli). Altri giocatori: Mohamed Fares (Genoa), Faouzi Ghoulam (Napoli).

CAMERUN: André Zambo Anguissa (Napoli), Martin Hongla (Verona). Altri giocatori: Adrien Tameze (Verona).

COSTA D'AVORIO: Jean-Daniel Akpa Akpro (Lazio), Franck Kessié (Milan), Hamed Junior Traoré (Sassuolo). Altri giocatori: Jeremie Boga (Sassuolo), Wilfried Singo (Torino), Koffi Djidji (Torino), Cedric Gondo (Salernitana), Ben Lhassine Kone (Torino).

GAMBIA: Musa Barrow (Bologna), Omar Colley (Sampdoria), Ebrima Colley (Spezia), Ebrima Darboe (Roma).

GHANA: Caleb Ekuban (Genoa), Alfred Duncan (Fiorentina), Emmanuel Gyasi (Spezia), Afena-Gyan (Roma).

GUINEA: Amadou Diawara (Roma).

GUINEA EQUATORIALE: Pedro Obiang (Sassuolo. Ma è out per una miocardite)

MALI: Lassana Coulibaly (Salernitana).

MAROCCO: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Youssef Maleh (Fiorentina). Altri giocatori: Abdou Harroui (Sassuolo), Mehdi Bourabia (Spezia), Sofian Kiyine (Venezia).

NIGERIA: Ola Aina (Torino); Altri giocatori: Simy (Salernitana), David Okereke (Venezia), Isac Success (Udinese), Tyronne Ebuehi (Venezia), Joel Obi (Salernitana), Kingsley Michael (Bologna).

SENEGAL: Keita Baldé (Cagliari), Fodé Ballo-Touré (Milan), Kalidou Koulibaly (Napoli). Altri giocatori: Mamadou Coulibaly (Salernitana), Ibrahima Mbaye (Bologna).

SIERRA LEONE: Kallon (Genoa)

TUNISIA: Wajdi Kechrida (Salernitana)